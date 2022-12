Dicembre 21, 2022

Con l’approssimarsi delle festività natalizie i carabinieri dei Nas hanno svolto numerosi controlli presso produzioni dolciarie e rivendite di giocattoli. I controlli hanno interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento. Ispezionate settanta attività commerciali, sequestrati cinque quintali di prodotti dolciari, 850 giocattoli di varia tipologia e luminarie per un importo complessivo pari a 20.500,00 euro.