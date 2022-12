Dicembre 14, 2022

Il Papa lancia un appello per aiutare concretamente gli ucraini in vista delle feste di Natale . “Vorrei attirare l’attenzione sul prossimo Natale. Bello festeggiarlo ma abbassiamo un po’ il livello delle spese di Natale, facciamo regali più umili e inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino che ha bisogno” dice Bergoglio.