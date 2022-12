Natale, sequestrati dai Nas tonnellate di dolci e pescato

Dicembre 23, 2022

Intensificati i controlli dei Nas in occasione del Natale: ispezionate 882 imprese di prodotti dolciari e della filiera ittica. Rilevate irregolarità presso 229 strutture, per oltre 365 mila euro di sanzioni pecuniarie. Individuate e sequestrate 7,5 tonnellate di prodotti dolciari, tra cui 1.775 tra panettoni e pandori. Mentre sono state 231 le violazioni contestate per carenze igienico sanitarie delle materie prime e dei laboratori di pasticceria nonché per mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare. Gli esiti ispettivi hanno inoltre portato all’emissione di 16 provvedimenti di chiusura/sospensione di attività di produzione e vendita.