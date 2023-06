Natalità, popolazione e persone: Adnkronos lancia Demografica

Giugno 28, 2023

Servizio EVAnews. Si è tenuta a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, l’iniziativa promossa da Adnkronos dal titolo ‘Demografica, Popolazione, Persone e Natalità noi domani’. All’evento di lancio del nuovo progetto editoriale tergado ADN hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, della salute e del mondo del lavoro e del welfare che hanno avuto modo di dibattere sui temi cruciali e sempre più impellenti che riguardano la crescente denatalità e le conseguenze della crisi demografica in Italia. Un’idea, quella presentata a Roma, che metterà la produzione giornalistica al servizio di

un dibattito che terrà insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici.

“Demografica è un progetto di Adnkronos che punta ad approfondire tutti i temi della demografia andando a vedere quali sono le cause dell’attuale trend demografico, quali sono le conseguenze dell’attuale trend demografico e quali possono essere le soluzioni per provare ad invertirlo. È un tema che deve essere affrontato da punti di vista diversi perché ha ricadute da un punto di vista politico, economico e sociale. E lo faremo oggi nel corso di un evento importante in cui faremo dialogare istituzioni, comunità scientifica, mondo accademico e mondo aziendale”.

Il portale Adnkronos Demografica raggiungibile anche dal sito dell’agenzia raccoglierà news di attualità arti con i tematici costruiti sui bisogni dei lettori, servizi video, videografiche e podcast. Una produzione giornalistica integrata da talk e webinar, attenta a trattare il tema da più angolazioni: la salute e la fertilità, i cambiamenti sociali, le politiche per il lavoro, per i giovani e i bambini, le conseguenze dello spopolamento dei territori e dell’invecchiamento della popolazione. Il confronto pubblico che ha dato il via alle celebrazioni per il sessantesimo anniversario di Adnkronos ha avuto come obiettivo quello di approfondire da diversi punti di vista le conseguenze della denatalità e dell’invecchiamento della popolazione.

“Rispetto alle sfide demografiche è importante partire dalla consapevolezza che la longevità è un’opportunità ma la denatalità non è un destino. Cioè vivere bene a lungo però ha anche bisogno di una struttura demografica solida e quindi di nuove generazioni ben preparate, in maniera consistente, in grado di entrare nel mondo del lavoro, di generare sviluppo e ricchezza e rendere sostenibile il sistema sociale e

il sistema di welfare”.

“Bisogna adottare una politica adeguata per garantire che i giovani e le donne possano avere i figli che desiderano perché ne vorrebbero 2 e ne hanno 1,24, quindi servizi sociali, supporto anche economico.

Ma nello stesso tempo dobbiamo anche capire che è necessario aprire le porte in modo intelligente anche alla popolazione immigrata, perché se oggi anche avessimo due figli per donna nel nostro Paese dovremmo aspettare più di 20 anni perché questi nati diventino adulti e possano diventare coloro che pagano le pensioni per i nostri anziani”.

“Già nella legge delega noi abbiamo messo una serie di disposizioni, per esempio nei principi generali ma anche proprio nel meccanismo applicativo dell’IRPF dove dobbiamo favorire la natalità e tener conto della composizione del nucleo familiare. Tra l’altro nei tavoli tecnici che si attiveranno per dialogare sulla riforma fiscale abbiamo detto che l’associazionismo più rappresentativo nel settore familiare avrà un ruolo importante”.