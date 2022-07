Luglio 5, 2022

Attesa nelle prossime ore la firma di Svezia e la Finlandia al protocollo per l’adesione ufficiale alla Nato. Lo ha dichiarato il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg. Il protocollo di adesione deve quindi essere ratificato da tutti i 30 parlamenti della Nato per consentire ai due Paesi di entrare a far parte dell’Alleanza e beneficiare della clausola di difesa collettiva.