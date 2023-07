Nato, Tajani: “Vertice Vilnius guardi a sud del mondo”

Luglio 10, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Durante il vertice di Vilnius si deve porre attenzione al sud (del mondo, ndr). Certamente bisogna guardare a quello che accade a oriente, alla frontiera con l’Ucraina, ma anche a ciò che accade in Africa e in Medio Oriente perché l’instabilità, la presenza terroristica, le guerre ed il cambiamento climatico rischiano di diventare un cocktail esplosivo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa ad Ancona a margine dell’incontro con gli omologhi di Croazia e Slovenia nell’ambito della IV Riunione Trilaterale sulla Cooperazione nell’Alto Adriatico.