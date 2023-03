Naufragio Crotone, Meloni: “Nessuna comunicazione di emergenza da Frontex”

Marzo 4, 2023

“Mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone tra cui bambini”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Abu Dhabi, rispondendo a una domanda sulla tragedia dei migranti a Cutro. “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. Noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio – ha detto Meloni – La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle Ong”.