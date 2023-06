Giugno 15, 2023

Proclamati tre giorni di lutto in Grecia per commemorare le vittime del naufragio del peschereccio vicino alle coste del Peloponneso. Continua a salire il numero delle vittime accertate e i dispersi sono centinaia. Sull’imbarcazione c’erano più di 700 migranti, 104 quelli tratti in salvo.