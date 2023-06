Giugno 17, 2023

Atene chiede l’assistenza di Europol per le indagini nella tragedia del peschereccio naufragato mercoledì al largo della penisola del Peloponneso, in cui centinaia di migranti sono annegati, mentre si chiude la ricerca dei dispersi. Sul peschereccio c’erano circa 750 persone. Sono stati tratti in salvo 104 migranti e sono stati recuperati 78 corpi senza vita. Arrestati 9 presunti scafisti.