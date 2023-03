Marzo 3, 2023

Non si ferma l’inchiesta, aperta ieri, per fare luce sulla macchina dei soccorsi nelle ore che hanno preceduto il naufragio costato la vita ad almeno 68 persone tra cui donne e bambini. Come apprende l’Adnkronos, oggi i carabinieri di Crotone hanno raccolto alcune relazioni di servizio, protocolli e documenti. Continuano, inoltre, gli sbarchi sulle coste italiane.