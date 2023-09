Nautica, Beccaria (navigatore): “Progetto nato due anni fa grazie a progettisti nautici”

Settembre 26, 2023

“Il progetto è nato ormai quasi due anni fa dall’incontro con Gianluca Guelfi e Fabio D’Angeli che sono due giovani progettisti nautici, con cui passavamo ore a parlare di come avremmo fatto la nostra barca, finchè non l’abbiamo effettivamente creata”. Lo ha detto Ambrogio Beccaria, navigatore oceanico, a margine del quinto pomeriggio del 63° Salone Nautico Internazionale, in cui si è organizzato il tavolo di discussione con i velisti oceanici italiani di Class40, illustrando l’importanza che il progetto italiano sta riscontrando nel settore velico.