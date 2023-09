Settembre 27, 2023

“Sono contento della nautica, perché è in espansione, è sempre in crescita la Double Digit che continuerà e su questo siamo assolutamente entusiasti e felici perché qui a Genova c’è sempre stata e continuerà a esserci ancora di più una grande ricaduta economica occupazionale”. A dirlo Marco Bucci, sindaco di Genova, a margine della conferenza stampa di chiusura della 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova