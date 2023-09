Settembre 5, 2023

“Genova deve andare fiera del business del comparto nautico, perché porta lavoro e sviluppo economico per tutti, città comprese”. Lo ha detto Marco Bucci, sindaco di Genova, in occasione della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltasi a Palazzo del Principe a Genova.