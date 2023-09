Settembre 22, 2023

“Ci sono tante barche, ben 150 in più. Tante aziende presenti che vengono ad esporre i loro prodotti. Questo è un successo per la nostra città, per il Salone Nautico e per Confindustria Nautica. É la testimonianza che lavorando insieme si possono ottenere grandi risultati” con queste parole Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato a margine della nuova edizione del Salone Nautico (n°63)