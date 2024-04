Nautica, Cavo (Noi Moderati): “Settore centrale per export, produzione e occupazione”

17 Aprile 2024

“È importante celebrare il Made in Italy con un focus sul settore della nautica, diventato centrale per valori di export, produzione e occupazione. Gli occupati sono passati da 160.000 a 200.000 in cinque anni. Siamo riusciti a far passare degli emendamenti che hanno reso possibile nel del Made in Italy un fondo da 3 milioni di euro per rottamazione motori e conversione green, e quello di permettere ai natanti sotto i 10 metri in acque europee che richiedevano immatricolazione con un certificato di possesso. Il settore è in crescita e richiede professionalità importanti, per questo bisogna investire in formazione.” Ha dichiarato la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, vicepresidente Commissione Attività Produttive a margine dell’evento “Nautica da diporto – Eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni. Politica, istituzioni e filiera produttiva a confronto nella Settimana del Made in Italy” che si è tenuto alla Camera dei Deputati.