Nautica, Cecchi: “2022 anno da record”

Dicembre 14, 2023

“Per quanto riguarda il 2022, per noi è stato un anno dal record: abbiamo superato la produzione di 7,1 miliardi di fatturato che sommati a quelli di tutta la filiera arriviamo a 14 con più di 200mila addetti, nonchè ricevuto il primato dell’Export, per quanto riguarda il settore a livello mondiale con 3,7 miliardi, superando l’Olanda, staccato gli Usa, la Francia, l’Inghilterra e la Germania”. Con queste dichiarazioni, Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, è intervenuto in occasione dell’Assemblea dei soci, organizzata da Confindustria nautica, intitolata “Nautica: industria, politica, economia”, presso la sede dell’Associazione bancaria italiana, alla presenza di illustri personalità del settore ed istituzioni, che hanno discusso sul tema.