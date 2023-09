Settembre 24, 2023

“Sostenibilità dei materiali utilizzati è fare attenzione al nostro comparto e settore”.

Con queste parole, il vice presidente di Confindustria Nautica, Alessandro Gianneschi, ha spiegato l’iniziativa Italian StartUp. a cura di Confindustria Nautica, in collaborazione con l’Agenzia ICE.

Le 10 Start-up sono state presentate sul palco della Terrazza del Padiglione Blu all’interno del Salone Nautico di Genova.