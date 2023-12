Nautica, Musumeci: “E’ nostro impegno semplificare norme e procedure burocratiche”

Dicembre 14, 2023

“Abbiamo la necessità di liberare questo comparto dalla pesante cappa burocratica e il codice della nautica, che dal 1971 in poi ha subito una serie di manomissioni non sempre coerenti, impone al governo e a tutti gli attori interessati a semplificare le norme e le procedure ed è uno degli impegni che abbiamo assunto sin dal salone di Genova”. Così, Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, a margine dell’Assemblea dei soci, organizzata da Confindustria nautica, intitolata “Nautica: industria, politica, economia”, presso la sede dell’Associazione bancaria italiana, alla presenza di illustri personalità del settore ed istituzioni, che hanno discusso sul tema.