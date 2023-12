Nautica, Musumeci: “Inserire rappresentante ufficiale nel comitato esperti”

Dicembre 14, 2023

“Inserire nel comitato degli esperti un rappresentante ufficiale della nautica di Confindustria, perché possa meglio rappresentare le istanze e gli interessi delle comparto, determinando quasi una cerniera fra il governo e le istituzioni da una parte e il mondo dell’imprenditoria dall’altro”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in occasione dell’Assemblea dei soci, organizzata da Confindustria nautica, intitolata “Nautica: industria, politica, economia”, presso la sede dell’Associazione bancaria italiana, alla presenza di illustri personalità del settore ed istituzioni, che hanno discusso sul tema.