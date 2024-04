Nautica, Planamente (Cantiere del Pardo): “Settore eccellenza Made in Italy nel mondo”

17 Aprile 2024

“Sicuramente la nautica italiana è un’eccellenza del Made in Italy nel mondo: i dati lo confermano dato che esportiamo dall’80% al 90%. È un settore che traina l’economia italiana con un indotto molto importante. Tutta la filiera che sta dietro dà impulso a questo business, per ogni addetto nella nautica si generano 7 posti di lavoro nell’indotto. Innovazione, qualità e design sono i driver trainanti di questo settore. Non vogliamo competere con prodotti di bassa qualità, il Made in Italy è sempre un’eccellenza”. Ha dichiarato l’Amministratore Delegato Cantiere del Pardo S.p.A Fabio Planamente a margine dell’evento “Nautica da diporto – Eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni. Politica, istituzioni e filiera produttiva a confronto nella Settimana del Made in Italy” che si è tenuto alla Camera dei Deputati.