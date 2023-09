Settembre 5, 2023

Presentata oggi con una conferenza stampa a Palazzo del Principe, la 63esima edizione del Salone Nautico, a Genova dal 21 al 26 settembre, è sold out già dal mese di giugno. La manifestazione ospiterà i principali marchi della nautica da diporto internazionale a conferma del ruolo strategico dell’evento quale piattaforma di business unica al mondo.