Nautica, Zacchi (Bper Banca): “Bper partner finanziario credibile per il settore”

21 Settembre 2024

“Vogliamo essere accanto alla nostra clientela attraverso dei servizi dedicati, attività di consulenza e prodotti che permettano alla nostra clientela di perseguire i loro obiettivi di sostenibilità. Questo vale per tutti i settori, ma soprattutto per l’economia del mare, un settore che da sempre è attento ovviamente all’ecosistema in cui cresce ma che, contemporaneamente, ad oggi ha intrapreso un percorso di sostenibilità per il quale ha bisogno di un credibile partner finanziario, Bper è quel partner”. Così Giovanna Zacchi, Esg head strategist di Bper Banca, in occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua 64esima edizione e in svolgimento fino al 24 settembre 2024.