Navalny, Berlino: “Mosca deve consegnare il corpo”

Febbraio 18, 2024

Il ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann, ha chiesto a Mosca di consegnare il corpo del dissidente Alexei Navalny, per consentire un esame indipendente sulle cause della sua morte. Continuano intanto le proteste in Russia per la morte dell’oppositore a Putin così come gli arresti tra chi è sceso in piazza.