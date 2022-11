Novembre 3, 2022

Dopo la scadenza del 31 ottobre, il governo non prorogherà l’incarico dei 946 navigator, addetti incaricati di trovare un impiego ai percettori del reddito di cittadinanza. Lo chiarisce una nota del ministro del Lavoro, Marina Calderone: “Eventuali ulteriori utilizzi di queste figure richiederebbero l’approvazione di un’apposita norma, che non è allo studio”.