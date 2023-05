Maggio 3, 2023

Si chiama Eureka la maxi operazione contro la ‘Ndrangheta dei carabinieri del Ros scattata in Italia e in diversi Paesi esteri. Indagate 108 persone a vario titolo per associazione di tipo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, traffico di armi anche da guerra. 21 i mandati di arresto europeo, nel corso delle attività sequestrati soldi, armi e droga.