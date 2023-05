‘Ndrangheta, comandante Gdf Emilia Romagna: “Mafie non si fermano di fronte a nulla”

Maggio 30, 2023

“Mafie non si fermano di fronte a nulla”

“Le mafie non si fermano di fronte a nulla. Non si sono fatte intimorire dal Covid e nemmeno le alluvioni sono riuscite a bloccarle”. Lo afferma il generale di divisione Ivano Maccani, comandante regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di finanza. “Con l’operazione odierna, incentrata su affiliati e contigui a note ‘ndrine calabresi, abbiamo bonificato il territorio emiliano- romagnolo da 41 soggetti colpiti da altrettante misure cautelari personali, soggetti ai quali abbiamo sottratto, per restituirli alla società civile, beni per oltre 50 milioni di euro”.