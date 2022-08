Agosto 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Maxisequestro da 160 milioni di euro da parte di Guardia di Finanza, carabinieri, Dia e Scico a un imprenditore edile di Reggio Calabria. A quanto emerso dalle indagini, l’imprenditore dagli anni 80 al 2017 avrebbe operato facendo leva sul sostegno di storiche locali di ‘Ndrangheta.