‘Ndrangheta in Liguria, 26 arresti

Novembre 13, 2023

Dall’alba di oggi, militari del comando provinciale di Imperia, del Gico di Genova e dello Scico della Guardia di Finanza stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 persone per traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso: tra questi uno è di nazionalità cubana, due di nazionalità ecuadoriana, quattro di nazionalità albanese (23 destinatarie della misura cautelare in carcere; 3 degli arresti domiciliari).

Gli arrestati sono considerati appartenenti a una nota famiglia della ‘Ndrangheta calabrese radicata nella provincia di Imperia da tempo.