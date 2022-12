‘Ndrangheta, maxi blitz dei carabinieri: colpite cosche calabresi e Spada

Dicembre 13, 2022

Maxi blitz dei carabinieri in diverse città italiane per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 78 persone. Colpite le cosche Bellocco di Rosarno e Lamari-Larosa-Pesce della piana di Gioia Tauro e gli Spada di Ostia. Le persone sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa e concorso esterno, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsione, usura, danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e frodi in danno dello Stato.