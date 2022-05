‘Ndrangheta, operazione ‘Jonica’ nel crotonese: 10 misure cautelari

Maggio 2, 2022

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone ha eseguito a Cutro, frazione San Leonardo (Kr), a Petilia Policastro (Kr) e Botricello (Cz), un provvedimento restrittivo di natura personale emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura Distrettuale, nel quale viene riconosciuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 10 soggetti per i reati di estorsione, usura, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalle modalità mafiose di cui all’art. 416-bis.1 codice penale. Una delle misure custodiali in carcere nei confronti di uno degli indagati per usura ed estorsione è stata eseguita dalla Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina (Cz), a cui uno degli imprenditori vessati si è rivolto per denunciare i fatti delittuosi.