Settembre 20, 2023

Si è tenuta a Roma la conferenza stampa, promossa dalla società farmaceutica di fama mondiale Otsuka, per sensibilizzare sulla nefrite lupica, grave conseguenza del lupus eritematoso sistemico, sul suo impatto e per presentare un nuovo trattamento per la cura: la voclosporina, un agente immunosoppressore da poco rimborsabile grazie ad AIFA.