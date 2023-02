Neoplasie digestive, gli esperti: “Screening e prevenzione per ridurre incidenza”

Febbraio 17, 2023

Nel corso del convegno “Strategie di Screening e Prevenzione dei tumori digestivi: il progetto europeo” promosso a Roma dalla Fondazione per le malattie digestive sono state illustrate le raccomandazioni europee e le azioni utili in Italia per poter ridurre l’incidenza di tali patologie, annoverate fra le più importanti cause di mortalità al mondo. Durante l’evento sono intervenuti il presidente della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige), Bruno Annibale, che ha approfondito il tema delle neoplasie gastriche; e Antonio Benedetti, presidente della Federazione italiana delle società delle malattie dell’apparato digerente (Fismad) che ha sottolineato l’importanza di effettuare più screening e diagnosi precoci per ridurre l’incidenza di tali patologie.