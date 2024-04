Nespresso italiana: in Friuli-Venezia Giulia un nuovo bosco urbano di 5.000 mq con il progetto “Le città che respirano”

8 Aprile 2024

Arriva in Friuli-Venezia Giulia il progetto “Le città che respirano” di Nespresso italiana in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2, per sostenere e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico italiano. Avviato nel 2020, il progetto è cresciuto implementando interventi al fianco di Legambiente, arrivando ad oltre 72.000 mq di nuovo verde in 6 regioni italiane, a cui oggi si aggiunge il Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, il territorio di Pradamano alle porte di Udine. Sono state messe a dimora 1.000 nuove piante in un’area di circa 5.000 mq che, con il tempo, daranno vita ad un polmone verde capace di potenziare la biodiversità del territorio e generare un rinnovamento ecologico dell’ecosistema locale. Le piante introdotte avranno un impatto positivo sulla qualità dell’aria e contribuiranno alla regolazione del microclima, favorendo la resilienza del territorio agli eventi climatici estremi. Un progetto che va oltre il semplice concetto di intervento ambientale e si profila come una strategia di rilancio e rinvigorimento dell’habitat locale. L’iniziativa “Le città che respirano” di Nespresso rientra in “Mosaico Verde” la campagna nazionale promossa da AzzeroCO2 e Legambiente per la forestazione di aree verdi, il recupero degli ecosistemi terrestri e acquatici e la rigenerazione ambientale.