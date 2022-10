Settembre 29, 2022

In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, che sarà celebrata il primo ottobre, Nespresso lancia la nuova campagna, “The Empty Cup”, vede protagonista il Brand Ambassador George Clooney con in mano una tazza di caffè vuota, a simboleggiare il rischio che corrono

numerosi coltivatori e coltivatrici di caffè in tutto il mondo.