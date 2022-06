Giugno 3, 2022

E’ stata approvata dall’Assemblea legislativa di New York una legge che vieta ai minori di 21 anni l’acquisto e il possesso di armi semiautomatiche come quella usata meno di tre settimane fa dal 18enne che ha ucciso 10 persone in un supermercato di Buffalo.