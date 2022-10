Ottobre 20, 2022

New York invasa dai topi. Un problema non nuovo, ma che in questo momento sta mettendo sotto pressione l’amministrazione locale, visto il dilagare del fenomeno in maniera esponenziale. Gli avvistamenti dei topi sono aumentati del 70% rispetto allo stesso periodo di due anni fa e tra le cause ci sarebbero i tavolini all’aperto e dehors installati dai locali durante la pandemia del Covid.