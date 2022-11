Nieddu (Regione Sardegna): “Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa”

Novembre 4, 2022

“In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle cronicità siamo in fase avanzata”. Lo ha detto l’Assessore della Sanità e delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a margine della presentazione dell’analisi “Cure mancate e Pdta per la cronicità” realizzata da Salutequità e delle proposte dell’”Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità” tenutasi presso l’hotel Nazionale di Roma.