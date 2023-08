Agosto 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il colpo di Stato lanciato contro il mio governo da una fazione dell’esercito il 26 luglio non ha giustificazione e potrebbe avere conseguenze devastanti per il mondo intero”. Lo dice il presidente del Niger Mohamed Bazoum. I ribelli intanto hanno annunciato la revoca del coprifuoco imposto nel Paese dal 26 luglio.