Niger, Fond. Med-Or: Sahel area strategica per sicurezza intero pianeta

Dicembre 5, 2022

Italia, Niger. Europa, Africa. Due continenti. Un unico destino. Questo il tema affrontato durante l’evento organizzato dalla Fondazione Med – Or, che si è tenuto a Roma presso la Luiss Guido Carli. Una conferenza dedicata alle relazioni tra Italia e Niger e tra Europa e Africa alla quale ha partecipato il presidente della Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum, e con lui il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti.