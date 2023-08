Agosto 7, 2023

Scaduto in Niger l’ultimatum dell’Ecowas che chiedeva il rilascio del presidente deposto e di ristabilire o status quo. I ribelli hanno risposto con la chiusura dello spazio aereo e un non precisato ‘pre-schieramento’ per l’intervento in due Paesi dell’Africa centrale.