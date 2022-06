Giugno 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

Pronta per essere ordinata e disponibile da settembre a partire da 30.300 euro, il crossover coupè di successo del marchio giapponese è stato presentato a Milano. Non cambia il design sportivo ma tante novità e una ricca dotazione tecnologica all’interno, per un controllo della vettura anche da remoto, la rendono un mezzo elettrificato ancora più completo