Nobel Letteratura 2022 ad Annie Ernaux

Ottobre 6, 2022

L’Accademia di Svezia ha assegnato oggi, giovedì 6 ottobre, il premio Nobel per la Letteratura 2022 ad Annie Ernaux. Ernaux è diventata così la 17esima donna insignita del Nobel letterario in 121 anni di storia e la 16esima di nazionalità francese.