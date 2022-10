Nobel Pace 2022 ad attivista bielorusso Bialiatski e a due Ong

Ottobre 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il premio Nobel per la Pace 2022 è stato assegnato all’attivista bielorusso Ales Bialiatski, all’organizzazione per i diritti umani russa ‘Memorial’ e all’associazione per i diritti umani ucraina ‘Center for Civil Liberties’.

Il Premio Nobel per la pace non è contro Vladimir Putin, ma in favore del rispetto dei diritti civili, ha spiegato il Comitato Nobel norvegese dopo aver annunciato il conferimento del Premio per la pace, fra gli altri, all’organizzazione Memorial che il presidente russo ha prima dichiarato come ‘agente straniero’ e poi costretto a chiudere.