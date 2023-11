Noi, il Mediterraneo. Semplificare la politica per gestire meglio la portualità italiana

Novembre 23, 2023

Your browser does not support the video tag.

Un’unica azienda centrale, che debba rendere conto a un consiglio di amministrazione e non alla burocrazia, che selezioni ed effettui gli investimenti, e che operi sulla base di un piano industriale. Questa l’idea di una riforma delle Autorità portuali lanciata, a Palermo, dal presidente dell’Adsp del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, nel corso della V edizione del convegno ‘Noi, il Mediterraneo’.