Nomisma: In agricoltura la transizione ecologica ed energetica passa dall’innovazione

Febbraio 1, 2024

Italia in ritardo rispetto al traguardo del 42,5% di quota di energia rinnovabile entro il 2030 ma è elevata la sensibilità verso gli investimenti per la transizione eco-energetica in agricoltura. Negli ultimi anni, il 71% delle imprese agroalimentari ha già effettuato investimenti per la transizione e il 13% è in procinto di farli.

E’ il quadro emerso dall’indagine condotta da Nomisma sulle imprese agricole e alimentari italiane, con un focus specifico su quelle tabacchicole, presentata a Roma.

Dal dibattito è emerso come tra gli strumenti cruciali per la crescita del settore, anche sotto il profilo eco-energetico, ci sono gli accordi di filiera.