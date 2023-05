Maggio 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

Presentata la campagna “Non voltargli la schiena”. Si tratta di un’iniziativa internazionale sviluppata da AbbVie in stretta collaborazione con associazioni di pazienti e specialisti da tutta Europa. In Italia, la campagna è condotta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Malati Reumatici ANMAR Onlus.