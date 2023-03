Marzo 8, 2023

“Ciò che sappiamo è che c’è stato un attacco contro i gasdotti del Nord Stream, ma non siamo stati in grado di determinare chi fosse dietro” l’attacco. A dichiararlo è stato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Stoccolma. “Vi sono indagini in corso” aggiunge.