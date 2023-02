Febbraio 28, 2023

In Corea del Nord la grave carenza di cibo è stata all’ordine del giorno dell’assemblea del Partito dei lavoratori di Kim Jong-un. Secondo la vicina Corea del Sud, nel Paese sono sempre più frequenti le morti per fame, mentre il regime avrebbe ridotto le razioni giornaliere ai suoi militari per la prima volta dal 2000. La situazione alimentare di Pyongyang fa da contraltare alla costosa politica di espansione dei programmi missilistici.