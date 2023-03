Marzo 29, 2023

Sono tutti salvi i 30 operai dell’azienda chimica di San Pietro Mosezzo (Novara) andata a fuoco oggi. Dall’incendio, domato, si è sviluppata un’alta colonna di fumo nero. Le forze dell’ordine hanno deciso subito di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla fabbrica di vernici e solventi. Dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) fanno sapere che i primissimi rilievi non hanno evidenziato situazioni di pericolo.