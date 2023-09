Settembre 6, 2023

Mercoledì 6 settembre si è tenuto a Milano il convegno “Ridefinire il tumore al polmone: le nuove prospettive di cura fin dagli stadi precoci della malattia” riguardante l’approvazione da parte dell’Aifa della rimborsabilità della prima immunoterapia in setting adiuvante per il trattamento del tumore al polmone in stadio precoce e gli effetti che l’innovazione introdotta avrà sulla quotidianità dei pazienti.